KBÜ'de bebek kütüphanesi eğitimi verilecek - Son Dakika

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) Bebek Kütüphanesi Uygulayıcı Sertifikası Eğitim Programı yapılacak.

Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından verilecek eğitim ile Türkiye'de ilk defa Karabük'te kurulan "Bebek Kütüphanesi" tanıtılacak.

KBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şehnaz Ceylan tarafından verilecek eğitime başvurular 16 Kasım'da sona erecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de yaygınlaştırılması hedeflenen bebek kütüphaneleri ile erken çocukluk dönemindeki çocuklara kütüphanenin eğlenceli bir yer olduğu mesajı veriliyor.

Verilecek eğitim ile katılımcılara bebek kütüphanesinin kurulum aşamaları, bebek kütüphanesinde yapılacak yaratıcı dans, etkileşimli kitap okuma, oyun, müzik ve duyu eğitimi gibi etkinlik örnekleri verilecek.

Eğitimde katılımcılara bebek kütüphanesi ile ilgili disiplinler arası çalışmalar sunularak, bebek kütüphanesinde uygulama yapma becerisini kazandırmak amaçlanıyor.

Eğitime katılmak isteyenler, "https://kbuzem.karabuk.edu.tr" internet adresindeki "E-Sertifika" bölümünden ön başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilecek.

Eğitimde başarılı olan katılımcılar bebek kütüphanesinin yaygınlaşmasında rol oynayacak ve katılımcılara Karabük Üniversitesi onaylı e-sertifika verilecek.