KBÜ'de bilgisayar üzerinden IELTS sınavı yapılacak

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), bilgisayar üzerinden Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı (IELTS) yapılacak.

KBÜ'den yapılan yazılı açıklamada, ilki 13 Kasım'da Yabancı Diller Yüksekokulunda sabah, öğlen ve akşam olmak üzere gerçekleştirilecek bilgisayar üzerinden IELTS sınavı için kayıtlar, British Council web sitesi üzerinden yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'de bilgisayar üzerinden IELTS yapan iki devlet üniversitesinden birinin KBÜ olduğu aktarılarak, şunlar kaydedildi:

"IELTS daha fazla sınav tarihi, daha fazla sınav lokasyonu ve sınav sonucunu daha hızlı öğrenebilme seçeneği sunuyor. Katılımcılar, bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen IELTS sınavı sayesinde artık kendilerine en uygun sınav yöntemini ve sınav tarihini seçebiliyor ve sınav sonuçlarını, sınavın tamamlanmasının ardından, 5-7 iş günü içinde çok daha hızlı bir şekilde öğrenebiliyorlar. Bilgisayar üzerinden IELTS sınavında kişiye özel sunulan kulaklıklar, aynı zamanda katılımcılara daha odaklı ve rahat dinleme avantajı sunuyor."