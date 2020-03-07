KBÜ'de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları - Son Dakika
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KBÜ'de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları

7 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bologna Eşgüdüm Komisyonu tarafından Bologna Süreci hakkında bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

KBÜ'de Bologna süreci bilgilendirme toplantıları, System.String[]

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bologna Eşgüdüm Komisyonu tarafından Bologna Süreci hakkında bilgilendirme toplantıları devam ediyor.


KBÜ Bologna Sürecinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun başkanlığında Bologna Süreci Uyum Çalışmaları kapsamında Bologna Eşgüdüm Komisyonu üyeleri ile gerçekleşen bilgilendirme toplantıları devam ediyor.


Senato Toplantı Odası'nda gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısına Bologna Sürecinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Bologna Süreci Koordinatörü Prof. Dr. Fatma Zehra Tan ve komisyon üyeleri katıldı.


Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun, birimlerin Bologna Süreci'ne ilişkin çalışmaları hakkında değerlendirmeler yaparak, süreçle ilgili eksiklikler ve yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.


Soru-cevap şeklinde gerçekleşen toplantıda, İşletme Fakültesinin Bologna Süreci ile ilgili yapılan örnek çalışması diğer komisyon üyeleriyle paylaşıldı. - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 08:18 Kaynak: İHA
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