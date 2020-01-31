KBÜ'de "Çadlı Öğrenciler Birliği 2. Genel Kurul Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KBÜ'de 'Çadlı Öğrenciler Birliği 2. Genel Kurul Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

KBÜ'de "Çadlı Öğrenciler Birliği 2. Genel Kurul Toplantısı" yapıldı

6 saat önce

Karabük'te "Çadlı Öğrenciler Birliği 2. Genel Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.

KBÜ'de

Karabük'te "Çadlı Öğrenciler Birliği 2. Genel Kurul Toplantısı" gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantının açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Çadlı öğrencileri Karabük'te ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Çadlı öğrencilerin, memleketlerini bırakıp Karabük'e geldiklerini ve burada kendi benliklerini kaybetmelerini istemediklerini belirten Yaşar, Çadlı öğrencilere her zaman destek olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından Çadlı Öğrenciler Birliği Organizasyon Başkanı Annadif Madjid ve Karabük'teki Çadlı Öğrenciler Birliği Başkanı Yakoup Hassaan tarafından yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Daha sonra Çadlı öğrenciler, şiirler okudu.

Toplantıda 2 adayın yarıştığı ve 700'den fazla üyenin oy kullandığı seçimde, birliğin yeni başkanı işletme bölümü öğrencisi Moukhtar Bichara Adam oldu.

Toplantıya, rektör yardımcıları Yaşar ile Prof. Dr. İzzet Açar, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zafer Topak, Uluslararası Öğrenci Koordinatörü Öğretim Görevlisi Kerim Tanış, Safranbolu Yağmur Yardımlaşma Derneği Başkanı Zehra Söylemez, Çadlı öğrenciler ve davetliler katıldı.

Karabük, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 03:04 Kaynak: AA
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