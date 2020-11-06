KBÜ'de çimden hayvan heykelleri sergileniyor - Son Dakika

KBÜ'de çimden hayvan heykelleri sergileniyor
06.11.2020 10:01
Karabük Üniversitesinde (KBÜ) çimden yapılan çeşitli hayvan heykelleri sergileniyor.
Karabük Üniversitesinde (KBÜ) çimden yapılan çeşitli hayvan heykelleri sergileniyor.
KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, çimlerden hayvan heykelleri yaptırdıklarını söyledi.
Üniversiteye neşeli ve güzel bir alan oluşturduklarını belirten Polat, "Buranın resimlerini internette paylaşıyorlar. Herkes 'Burası nerede?' diye soruyor. Amacımız 50 bin öğrencisi olan Karabük Üniversitesindeki öğrencilerin mutlu ve huzurlu bir ortamda eğitim öğretim görmeleridir. Aynı zamanda uluslararası öğrencilerin bizim kültürümüzü benimsemelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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