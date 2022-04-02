KBÜ'de Demirgül Cami ibadete açıldı - Son Dakika
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KBÜ'de Demirgül Cami ibadete açıldı

02.04.2022 15:53
KBÜ'de Demirgül Cami ibadete açıldı

İl Müftülüğü tarafından Karabük Üniversitesi (KBÜ) kampüsünde bulunan TOKİ konutlarına yaptırılan Demirgül Cami ve 2017 yılında Şırnak'ta şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın anısına eşi Nuray Aydın'ın katkılarıyla cami avlusuna yaptırılan çeşmenin açılışı yapıldı.

İl Müftülüğü tarafından Karabük Üniversitesi (KBÜ) kampüsünde bulunan TOKİ konutlarına yaptırılan Demirgül Cami ve 2017 yılında Şırnak'ta şehit olan Tümgeneral Aydoğan Aydın anısına eşi Nuray Aydın'ın katkılarıyla cami avlusuna yaptırılan çeşmenin açılışı yapıldı.

Açılış törenine, Anayasa Komisyonu Başkanı AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Vali Yardımcısı Hüseyin Demirbaş, KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan açılış töreni, şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın ve tüm şehitler için dua edilmesinin ardından sona erdi.

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Tümgeneral, Karabük, Şehit, Cami, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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