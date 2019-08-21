Son Dakika Haberleri: KBÜ'de doluluk oranı yüzde 93'e ulaştı
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KBÜ'de doluluk oranı yüzde 93'e ulaştı

2 saat önce

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre Karabük Üniversitesini kazanan öğrenciler kayıt işlemlerine başladı.

KBÜ'de doluluk oranı yüzde 93'e ulaştı, System.String[]
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından açıklanan 2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı yerleştirme sonuçlarına göre Karabük Üniversitesini kazanan öğrenciler kayıt işlemlerine başladı.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2019 (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Karabük Üniversitesinde özel yetenek sınavları ile öğrenci alınan bölümler dışında, lisans ve ön lisans bölümlerinde doluluk oranı yüzde 93'e ulaştı. Bu yıl ilk kez öğrenci alımına başlanan Safranbolu Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü, Eflani Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı, Eskipazar Meslek Yüksekokulu Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Programı ve Safranbolu Meslek Yüksekokulu Turist Rehberliği Programında tam doluluk oranına ulaşıldı.Üniversite kaydı için gelen öğrencilere ve ailelerine Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Daire Başkanlığı tarafından ücretsiz çorba ikramı yapılıyor. Ayrıca Karabük Emniyet Müdürlüğü tarafından açılan stantlarda, görevli polisler üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencileri ve ailelerini çeşitli konularda bilgilendiriyor.

Kayıtlar 19-23 Ağustos, elektronik kayıtlar ise 16-21 Ağustos tarihleri arasında yapılacak

2019-2020 Eğitim Öğretim yılında Karabük Üniversitesine kayıt hakkı kazanan adaylar 16-21 Ağustos 2019 tarihleri arasında e-devlet üzerinden elektronik kayıt yaptıracak. E-devlet üzerinden kayıt yaptırılabilmesi için adayların e-devlet şifresine sahip olmaları gerekmekte olup, e-devlet şifresi PTT şubelerinden alınabilmekte. E-devlet üzerinden kaydını tamamlayan öğrencilerin ayrıca üniversiteye gelerek kayıt olmasına gerek kalmıyor. E-devlet üzerinden kaydını tamamlayan öğrencilerden herhangi bir belge de talep edilmiyor. E-devlet üzerinden kaydını tamamlayan öğrenciler kayıt olduklarını gösterir barkotlu çıktı alabilecekler.

E-kayıt yaptırmayan öğrenciler 19-23 Ağustos 2019 tarihleri arasında 09.00-17.00 saatleri arasında üniversiteye gelerek şahsen kayıt yaptırabilecek. Şahsen gelerek kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt için gerekli belgeleri eksiksiz bir şekilde hazırlamaları gerekiyor. - KARABÜK
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Karabük, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 10:59 Kaynak: İHA
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