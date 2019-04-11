Kbü'de Dünya Kupası Heyecanı
2 saat önce
Karabük Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından uluslararası öğrenciler arasında düzenlenen Karabük Üniversitesi Dünya Kupası renkli anlara sahne oluyor.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 02:26 Kaynak: İHA
Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından uluslararası öğrenciler arasında düzenlenen Karabük Üniversitesi Dünya Kupası renkli anlara sahne oluyor.
TÖMER'in organize ettiği ve üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilerden oluşan takımların katıldığı KBÜ Dünya Kupası Turnuvası üniversitenin Ay Yıldızlı Stadyumu'nda devam ediyor.
Uluslararası öğrencilerin dostluk ve kardeşlik bağlarının güçlendirildiği turnuvada Türkiye
, Suriye
, Türkmenistan
, Afganistan
, Mali, Azerbaycan
, Filistin
, Mısır
, Yemen
, Ürdün
, Çad
, Somali
, Cibuti
, Irak
şampiyonluk için kıyasıya mücadele ediyor.
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