Son Dakika Haberleri: Kbü'de Dünya Kupası Heyecanı

Kbü'de Dünya Kupası Heyecanı

1 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (TÖMER) organize ettiği ve üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilerden oluşan takımların katıldığı Dünya Kupası Turnuvası başladı.

Kbü'de Dünya Kupası Heyecanı, System.String[]
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (TÖMER) organize ettiği ve üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilerden oluşan takımların katıldığı Dünya Kupası Turnuvası başladı.

Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Ayyıldızlı Stadyum'da yapılan turnuvaya, Türkiye, Suriye, Türkmenistan, Afganistan, Mali, Azerbaycan, Filistin, Mısır, Yemen, Ürdün, Çad, Somali, Cibuti ve Irak takımları katıldı.

İlk maçlarda Çad futbol takımı Ürdün'ü 2-0 ile geçerken Azerbaycan da Mısır karşısında 2-1'lik skorla galip geldi. Bir diğer takım Irak, Cibuti'yi tek golle mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Suriye futbol takımı da tek golle rakibi Türkmenistan'ı geçerken Türkiye ise Afganistan'a 2-0 mağlup oldu.

KBÜ Dünya Kupası, 17 Nisan'da oynanacak final maçıyla son bulacak ve kazanan takım kupayı kaldıracak.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 04:19 Kaynak: AA
Karabük, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cumhurbaşkanı Erdoğan, Seçim Sonrası Tüm Teşkilatlara Talimatı Verdi Açık Artırma Usulüyle Satışa Çıkarılan Damızlık Koçların En Değerlisi 21 Bin Liraya Satıldı Fenerbahçeli Oytun, İdmanda Gösterdiği Performansla Herkesi Kendine Hayran Bıraktı Tahkim Kurulu, Luyindama'ya Verilen 2 Maçlık Men Cezasını Onadı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 17:48:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kbü'de Dünya Kupası Heyecanı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]