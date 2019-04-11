Kbü'de Dünya Kupası Heyecanı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (TÖMER) organize ettiği ve üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilerden oluşan takımların katıldığı Dünya Kupası Turnuvası başladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (TÖMER) organize ettiği ve üniversitede öğrenim gören uluslararası öğrencilerden oluşan takımların katıldığı Dünya Kupası Turnuvası başladı.



Prof. Dr. Burhanettin Uysal, Ayyıldızlı Stadyum'da yapılan turnuvaya, Türkiye, Suriye, Türkmenistan, Afganistan, Mali, Azerbaycan, Filistin, Mısır, Yemen, Ürdün, Çad, Somali, Cibuti ve Irak takımları katıldı.



İlk maçlarda Çad futbol takımı Ürdün'ü 2-0 ile geçerken Azerbaycan da Mısır karşısında 2-1'lik skorla galip geldi. Bir diğer takım Irak, Cibuti'yi tek golle mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Suriye futbol takımı da tek golle rakibi Türkmenistan'ı geçerken Türkiye ise Afganistan'a 2-0 mağlup oldu.



KBÜ Dünya Kupası, 17 Nisan'da oynanacak final maçıyla son bulacak ve kazanan takım kupayı kaldıracak.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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