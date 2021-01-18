KBÜ'de Kazakistan'daki dil politikaları konuşuldu - Son Dakika

KBÜ'de Kazakistan'daki dil politikaları konuşuldu

18.01.2021 15:25
KBÜ'de Kazakistan'daki dil politikaları konuşuldu, System.String[]

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bölge Çalışmaları Programı ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Avrasya Çalışmaları Programı ortaklığında düzenlenen seminerlerin üçüncü bölümü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Bölge Çalışmaları Programı ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Avrasya Çalışmaları Programı ortaklığında düzenlenen seminerlerin üçüncü bölümü çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.

Seminerde, " Kazakistan'da Dil Süreçleri ve Politikalarının Karşılaştırmalı İncelemesi" konusunda konuşan Indiana Üniversitesi Orta Asya Çalışmaları Bölümü'nden Emeritus Profesör William Fierman, 1991'deki bağımsızlığından bu yana Kazakistan'daki dil politikalarını ve bu kapsamda Kazakçanın kamusal alandaki kullanımında yaşanan değişimleri ele aldı.

Seminere, yurtiçindeki akademisyen ve öğrencilerin yanında başta Kazakistan'dan olmak üzere, Rusya, Ukrayna ve diğer ülkelerden de çok sayıda katılım sağlandı.

Hem yerli hem de yabancı katılımcılar, soru-cevap kısmında konuyla ilgili görüşlerini ve sorularını Prof. Fierman ve birbirleriyle paylaştı.

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Kazakistan, Avrasya, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KBÜ'de Kazakistan'daki dil politikaları konuşuldu - Son Dakika


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