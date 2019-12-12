KBÜ'de "Müfettiş" oyunu sahnelendi - Son Dakika
Son Dakika Kültür Sanat KBÜ'de 'Müfettiş' oyunu sahnelendi - Son Dakika

KBÜ'de "Müfettiş" oyunu sahnelendi

6 saat önce

Rus roman ve oyun yazarı Nikolay Vasilyeviç, Gogol'un dünya klasikleri arasında da yer alan Müfettiş adlı tiyatro eseri, Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri ile buluştu.

KBÜ'de

Rus roman ve oyun yazarı Nikolay Vasilyeviç, Gogol'un dünya klasikleri arasında da yer alan Müfettiş adlı tiyatro eseri, Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencileri ile buluştu.

Arka Sahne grubu oyuncuları tarafından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda üniversiteli tiyatroseverle buluşan oyun, 13 kişilik bir oyuncu ekibi ile 2 perde olarak sahnelendi.

Genel Sanat Yönetmenliğini Caner Demir'in üstlendiği, bir bürokrasi kesiminin kasabasına müfettiş geleceğinin duyulması ve yanlış kişiyi müfettiş zannetmesi üzerine kurulu tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.

Nikolay Vasilyeviç Gogol, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 11:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Konaklama Vergisi'nin Rus turistlerin Türkiye tercihini etkilemesi beklenmiyor
Coşkun Demirbakan: Mustafa Denizli'yi Eskişehirspor'a getirmeyin Avrupa'da fuhuşa en çok para aktaran ülke İngiltere oldu Uygunsuz görüntüleri ortaya çıkan oyuncu Berk Oktay'dan dava sonrası ilk açıklama: Namus davamdır

Son Dakika Haberleri
18:46 Türkiye, büyüme hızı en fazla düşen G20 ülkeleri içinde ilk 3'te - Son Dakika Haber
18:46 AB liderlerinin toplandığı binada Greenpeace'den iklim eylemi: Çözümü erteleyenler içeride - Son Dakika Haber
18:42 Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Sen otur işine bak, nasıl uyduğunu göreceksin - Son Dakika Haber
18:34 Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu - Son Dakika Haber
18:34 Yılbaşı öncesi sahte içki operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika Haber
18:08 AK Parti Hakkari Merkez İlçe Başkanı Adıyaman görevden alındı - Son Dakika Haber
17:28 Bebeğini düşürmesi için gasp süsü verilerek dövülen anne: Evliliğe zorlamadım - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 18:50:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KBÜ'de "Müfettiş" oyunu sahnelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]