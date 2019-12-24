KBÜ'de öğrencilere "bulgur" eğitimi - Son Dakika
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KBÜ'de öğrencilere "bulgur" eğitimi

6 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine akademi şefi Başak Oğuztüzün tarafından bulgur eğitimi verildi.

KBÜ'de öğrencilere

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine akademi şefi Başak Oğuztüzün tarafından bulgur eğitimi verildi.


KBÜ, USLA (Uluslararası Servis & Lezzet Akademisi) ile Duru Bulgurları iş birliğinde bulguru daha iyi tanımak ve genç nesillere öğretmek amacıyla Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Küçük Konferans Salonu'nda verilen eğitimde, akademi şefi Başak Oğuztüzün tarafından bulgurun tarihi, üretimi, çeşitleri, kültürü ve mutfaklardaki kullanımına değinildi.


Tüm dünyada ve gastronomi trendlerinde bir öze dönüş olduğunu belirten Oğuztüzün, "Şu an yerel ve mevsimsel malzeme kullanımı gibi şeylere değer veriliyor. Biz de bulgura biraz daha şahsiyet kazandırmaya ve hak ettiği değeri göstermeye yönelik geleceğin şef adaylarına bu şekilde bilgi aktarmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.


Teorik eğitimin ardından şef Başak Oğuztüzün gözetiminde bölüm öğrencileri ile uygulama mutfağında "Bulgurlu meyve salatası", "İnce bulgurdan pekmezli helva", "Bulgurlu Risotto" ve "şalgamlı kısır" gibi farklı bulgurlu yemek ve tatlı tariflerinden denemeler yapıldı.


Uygulamalı eğitimin sonunda Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine eğitim sertifikası verildi.

Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 01:48 Kaynak: AA
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