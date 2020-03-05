KBÜ'de öğrencilere yönelik proje eğitimi - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ) "Proje Akademisi" kapsamında uygulamalı proje döngüsü yönetiminin ikincisi düzenlendi.



KBÜ Demir Çelik Enstitüsü'nde gerçekleştirilen eğitimde öğrencilerin, çeşitli kurumlarca sağlanan destek programlarına araştırma projesi hazırlamalarına destek vermek, başvuru süreçlerini tanımalarını sağlamak, ayrıca öğrencilere proje hazırlama ve uygulama ile girişimcilik konularında temel bilgi ve becerilerin kazandırılması hedefleniyor.



İkincisi düzenlenen eğitim programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve öğrenci koordinasyonu alanı Rektör Danışmanı Prof. Dr. Hasan Gökkaya katıldı. Uygulamalı proje döngüsü eğitimlerinin devam edeceğini belirten Prof. Dr. Hasan Gökkaya, proje akademisini başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verildiğini belirtti. - KARABÜK