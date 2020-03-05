KBÜ'de öğrencilere yönelik proje eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel KBÜ'de öğrencilere yönelik proje eğitimi - Son Dakika

KBÜ'de öğrencilere yönelik proje eğitimi

6 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) "Proje Akademisi" kapsamında uygulamalı proje döngüsü yönetiminin ikincisi düzenlendi.

KBÜ'de öğrencilere yönelik proje eğitimi, System.String[]

Karabük Üniversitesi (KBÜ) "Proje Akademisi" kapsamında uygulamalı proje döngüsü yönetiminin ikincisi düzenlendi.


KBÜ Demir Çelik Enstitüsü'nde gerçekleştirilen eğitimde öğrencilerin, çeşitli kurumlarca sağlanan destek programlarına araştırma projesi hazırlamalarına destek vermek, başvuru süreçlerini tanımalarını sağlamak, ayrıca öğrencilere proje hazırlama ve uygulama ile girişimcilik konularında temel bilgi ve becerilerin kazandırılması hedefleniyor.


İkincisi düzenlenen eğitim programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar ve öğrenci koordinasyonu alanı Rektör Danışmanı Prof. Dr. Hasan Gökkaya katıldı. Uygulamalı proje döngüsü eğitimlerinin devam edeceğini belirten Prof. Dr. Hasan Gökkaya, proje akademisini başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgesi verildiğini belirtti. - KARABÜK

Demir Çelik, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Umreden dönen çift, koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Vatandaşa açık açık soruldu: Sizce İdlib'deki saldırıyı kim gerçekleştirdi? Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı Batmanlı şehit babası Esad'a meydan okudu: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye için ölmeye hazırız

Son Dakika Haberleri
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 18:19:43. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: KBÜ'de öğrencilere yönelik proje eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]