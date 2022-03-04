KBÜ'de "Raylı Sistemler Eğitimi" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

KBÜ'de "Raylı Sistemler Eğitimi" düzenlendi

04.03.2022 17:16
KBÜ'de "Raylı Sistemler Eğitimi" düzenlendi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Eskipazar Meslek Yüksek Okulu (EMYO) kariyer günleri kapsamında "Raylı Sistemler Eğitimi" düzenlendi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Eskipazar Meslek Yüksek Okulu (EMYO) kariyer günleri kapsamında "Raylı Sistemler Eğitimi" düzenlendi.

KBÜ "Raylı Sistemler Teknolojisi Mezunları Derneği (RESTDER) tarafından organize edilen ve iki gün süren eğitimde konuşan EMYO Müdürü Prof. Dr. Tülay Ekemen Keskin, "Bu etkinlikle üniversite, sanayi ve sivil toplum örgütleri iş birliğinin güzel bir örneğine şahitlik ettik. Son yıllarda TCDD kadrolarının yüzde 50 den fazlasını EMYO mezunu öğrencilerimiz oluşturuyor. Bu okul yönetimi ve akademisyenlerimiz için gurur kaynağı." ifadelerini kullandı.

EMYO Raylı Sitemler Elektrik Elektronik Programı akademisyenleri Öğretim Görevlisi Rukiye Tekin ve Öğretim Görevlisi Mehmet Taşlıyol ile TCDD kontrolörü eski makinist Necati Meydan'ın koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, sektörün önde gelen isimleri tarafından "Kent İçi Hafif Raylı Sistemler", "Lojistik Operasyon Uzmanlığı", "Emniyet Yönetim Sistemi" ve "Ar-Ge" olmak üzere 4 farklı alanda eğitim verildi.

Eğitime, RESTDER Başkanı Okan Çalıova, EMYO bünyesindeki akademisyenler, Metro İstanbul Raylı Sistemler Mühendisi Fatih Pak, Pasifik Avrasya Lojistik Sorumlusu Mustafa Furkan Orçan, Yüksek Hızlı Tren makinisti ve raylı sistemleri mühendisi Murat Atılgan, Transraniyal Manyetik Uyarım (TMS) Müdürü Bafer Efe aynı firmadan Er-Ge mühendisi Egemen Balın, insan kaynakları uzmanı Ercan Pekdoğan, bilgisayar mühendisi Ali Taha Yurdakul, Ankara Yüksek Hızlı Tren Makinistleri Dernek Başkanı Murat Atılmış, Demiryol Meslek Yüksekokulu Mezunları Derneği (DEMOK) Başkanı Ahmet Turan Demir ve öğrenciler katıldı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı Son dakika haberleri... Karabük'te yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı YÖK'ün devlet üniversiteleri kadrolarında esneklik sağlayan düzenlemesi Resmi Gazete'de YÖK'ün devlet üniversiteleri kadrolarında esneklik sağlayan düzenlemesi Resmi Gazete'de

Öğretim Görevlisi, Üniversite, Eskipazar, Karabük, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KBÜ'de 'Raylı Sistemler Eğitimi' düzenlendi - Son Dakika


Son Dakika
17:07 Galatasaray'dan, Barcelona maçının da dahil olduğu dev paket! Fiyatı gören taraftarlar genel satışı bekliyor
17:05 SGK duyurdu! Sağlık hizmetlerinde sorun yaşamamak için adres bilgileri güncellenmeli
16:47 Rusya saldırıyor, Ukrayna direniyor! İşte savaşın 9. gününde yaşananlar
16:38 En yakın müttefiki, danışmanı, akıl hocası: Putin'i Rusya'nın devlet başkanlığına da o önermişti! Abramovich'in film gibi hikayesi!
16:31 Kaderimin Oyunu'nda bu akşam neler olacak? Helin gerçekleri öğreniyor
16:24 Fatih Terim ile paylaştığı fotoğraf eleştirilmişti! Arda Turan Konyaspor maçının kadrosuna alınmadı
16:22 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Golyat'ın sürpriz hamlesi ne?
16:21 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Rusya ve Ukrayna'nın bakanlarını Antalya'da görüştürmek istiyoruz
16:20 Suriye lideri Beşşar Esad, paralı askerlerini Ukrayna'ya mı gönderdi? Ermenistan üzerinden geçecekler
16:07 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e rest çekti: Bunun bedelini ödeteceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2022 17:23:30. #1.13#
SON DAKİKA: KBÜ'de "Raylı Sistemler Eğitimi" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement