Son Dakika Haberleri: KBÜ'de şiir dinletisi
Son Dakika Kültür Sanat KBÜ'de şiir dinletisi - Son Dakika

KBÜ'de şiir dinletisi

6 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri ve öğrencileri, Türk edebiyatının unutulmaz şiirlerini drama ve müzik eşliğinde müzikseverlerle buluşturdu.

KBÜ'de şiir dinletisi, System.String[]

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademisyenleri ve öğrencileri, Türk edebiyatının unutulmaz şiirlerini drama ve müzik eşliğinde müzikseverlerle buluşturdu.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Akademisi ile Sesli Düşünce Öğrenci Kulübü, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda "Ayrılık Sevdaya Dahil-Şiir Akşamları 4" isimli şiir programı düzenledi.

Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen ve öğrencilerin akademisyenlerle aynı sahneyi paylaştığı şiir gecesinde usta şairlerin eserleri müzik grubu eşliğinde seslendirildi. Öğrenciler bazı şiirler öncesinde çeşitli dramalar da sergiledi.

Sesli Düşünce Öğrenci Kulübü akademik danışmanı öğretim görevlisi Mesut Doğan, sahne alan öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim ve Sanat Akademisinde drama, şiir, tiyatro, yazarlık gibi eğitimler aldığını ve bu eğitimler kapsamında belli dönemlerde etkinlikler gerçekleştirdiğini söyledi.

Şiiri, müzik ve dramayla bir araya getirdiklerini belirten Doğan, bu tür programların artarak devam edeceğini kaydetti.

Gecenin sonunda Rektör Prof. Dr. Refik Polat da bir şiir okudu. Okuduğu şiirin ardında yaptığı konuşmada emeği geçen herkese teşekkür eden Polat, bu gibi programların devam etmesi temennisinde bulundu.

Sonbahara uygun olarak ayrılık temasının işlendiği şiir gecesine, üniversitenin akademik ve idari personeli, aileleri ve öğrenciler katıldı.

Fuat Sezgin, Karabük, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 07.12.2019 02:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Saadet Partisi'nden, Türk siyasetinde en çok dinlenenler derlemesi
Özlem duyduğu çiftlik hayatını şehirdeki terasına taşıdı Ünlü yapımcının "Rol almak için benimle birlikte oldular" iddiasına Charlize Theron'dan sert tepki Hastanede tedavi gören Mehmet Ali Erbil'in son görüntüsü ortaya çıktı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2019 20:31:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: KBÜ'de şiir dinletisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]