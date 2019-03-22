Kbü'de "Türk Sinemasında Görüntü Yönetmenliği" Söyleşisi

"Muhsin Bey", "Yılanların Öcü", "Arabesk" gibi filmlerin görüntü yönetmeliğini yapan Aytekin Çakmakçı, "Komedinin altın devrinde çıraklığım geçti.

"Muhsin Bey", "Yılanların Öcü", "Arabesk" gibi filmlerin görüntü yönetmeliğini yapan Aytekin Çakmakçı, "Komedinin altın devrinde çıraklığım geçti. Komedinin ne olduğunu bilirim ama şimdi çekilen komediler, komedi değil." dedi.



Çakmakçı, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Meslek Yüksekokulu Radyo TV Programcılığı tarafından Tıp Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenen "Türk Sinemasında Görüntü Yönetmenliği" söyleşisinde, sinemanın, heyecanın ve coşkunun asla bitmediği bir süreç olduğunu söyledi.



Reklam kameramanlığı yaparken gelen bir teklif üzerine sinemayla buluştuğunu anlatan Çakmakçı, "Filmlerde doğallığın koyu olduğu, ışık kaynağının tek noktadan gittiği ve rengi soft bir uygulama yapmak istedim. Bu yüzden iki kere işten kovdular fakat yine de devam ettim. Çok büyük sıkıntılar yaşadım. Bir yandan sürekli eleştiriliyordum, bir yandan da her yeni gelen iş teklifinin çıtası bir öncekinden biraz daha yukarıda oluyordu." diye konuştu.



"Yılanların Öcü" filmiyle ilk ödülünü aldığını, ilk ödülü alınca görsel değişimdeki inadına inananların çoğalmaya başladığını ve ödüller geldikçe bu taleplerinin kabul görmeye başladığını aktaran Çakmakçı, şunları kaydetti:



"Bir filme başlanacaksa zemini sosyolojik gerçekler üzerinde inşa edilmeli. Mesela 'Düttürü Dünya' filminde Kemal Sunal klarnet çalıyor. Bizim kahramanımız klarnetçi Kemal garip, öyle garip ki kaldığı gecekondunun bile kirasını ödeyemiyor. Kemal Sunal'ın sınıf olarak daha düşük bir gece kulübünde çalışması lazım ki, patronu ona az para verdiği için ailesini geçindiremiyor. Filmi çekeceğimiz yer ise çok lüks bir yerdi ve gerçeği yansıtmama durumu vardı. Ben de bir formül buldum ve mekanın duvarlarını gölge yaptım ve duvarları karanlık tutmaya çalıştım. Işıkları kontrolsüz ışıklar yaparak yani belli bir görsel dili olmayan savruk ve kontrolsüz estetikten uzak. Kırık ışıklar kullanarak çekimlere başladık durumu öyle kurtarmaya çalıştık."



"Muhsin Bey", "Yılanların Öcü", "Arabesk" gibi filmlerin görüntü yönetmeliğini yapan Çakmakçı, filmlerde görüntüyle hikaye anlatmayı sevdiğini, görüntüyle duyguları vermeye çalıştığını söyledi.



Aytekin Çakmakçı, son yıllarda dizilere ciddi bir yatırım yapıldığına dikkat çekerek, hem oyuncu kadrosunun önemsendiğini hem teknik altyapıya yatırımlar yapıldığını belirtti.



Sinemada kalitenin düştüğünü ileri süren Çakmakçı, "Filmler iz bırakmıyor bende. Filmler çıkıyor, adı sanı belli değil. Kötü komediler yapıyorlar. Komedinin altın devrinde çıraklığım geçti. Komedinin ne olduğunu bilirim ama şimdi çekilen komediler, komedi değil. Çok ucuz güldürmeye yönelik, argo konuşmalarıyla insanları güldürmeye zorluyorlar, gelinen nokta bu." değerlendirmesinde bulundu.

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