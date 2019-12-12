KBÜ'de "Uluslararası Ön Yargı, Kalıp Yargı, Ayrımcılık" konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KBÜ'de 'Uluslararası Ön Yargı, Kalıp Yargı, Ayrımcılık' konferansı - Son Dakika

KBÜ'de "Uluslararası Ön Yargı, Kalıp Yargı, Ayrımcılık" konferansı

6 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde "Uluslararası Ön Yargı, Kalıp Yargı, Ayrımcılık" konferansı düzenlendi.

KBÜ'de

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) iş birliğinde "Uluslararası Ön Yargı, Kalıp Yargı, Ayrımcılık" konferansı düzenlendi.


KBÜ Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta, KBÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Psikososyal Danışmanlık Birimi Koordinatörü Uzman Klinik Psikolog Şeydanur Tezcan Özer, ön yargı, kalıp yargı ve ayrımcılık kavramları hakkında bilgi verdi.


Ayrımcılık konusunun evrensel bir sorun olduğuna dikkat çeken Özer, "Ayrımcılığın düşünsel ve davranışsal kaynağının, insanlar arasındaki ilişkilerden doğduğu göz önüne alındığında, ayrımcılığı önleme konusunda tek tek hepimiz açısından bir zihinsel dönüşüm gerekli ve mümkündür. Ayrımcılığa maruz kalan kişiler, kişisel özellikleri değil, ait oldukları grubun özellikleri nedeniyle bu davranışın hedefi olmaktadır. Ayrımcılığın kişisel, sosyal, hukuksal yönlerini birbirini tamamlayan yapılar olarak değerlendirmek önemlidir" dedi.


Psikolog Tezcan Özer, ön yargı hakkında da bilgiler vererek konuşmasını şu şekilde sürdürdü:


"Günlük hayatta ön yargı kavramını, sıradan, iyi ya da kötü bir yargı içermeyen, kanıta ya da hiç değilse herhangi bir bilgi ya da deneyime dayanmayan her türlü ön fikir için kullanırız. Ön yargılar, ön yargıyla yaklaştığımız kişi ya da gruplarla aramıza, en hafifinden fiziksel ya da sosyal mesafe koymamıza yol açan ve ayrımcılıkla yakından ilişkili tutumlardır. Ön yargıların davranışa dönüştüğü durumlarda ise ayrımcılık söz konusu olur."


Ön yargı ve kalıp yargı kavramlarının birbiriyle karıştırıldığını vurgulayan Özer, "Ön yargı ile kalıp yargı kavramları sıklıkla karıştırılır. Ön yargı ve kalıp yargı birbirinden farklı ama birbirini tamamlayan iki kavramdır. Kalıp yargılar hem olumlu hem de olumsuz olabilmektedirler. Ön yargıların türemesinde ise olumsuz kalıp yargılar etkilidir. 'X yöresindekiler cimridir, yaşlılar yavaştır' gibi bu türden kalıp yargılara örnek olarak verilebilir. Kalıp yargılarla ilgili son yıllardaki çalışmalar ise, olumsuz kalıp yargılarımızın otomatik bir zihinsel süreç sonucunda oluşmasına rağmen, ayrımcı davranışa dönüştürmek konusunda kontrolümüz olduğunu söyler. Bu durumda, bir gruba yönelik kalıp yargılarımız olsa da, bunları ayrımcı davranışa dönüştürüp dönüştürmemiz bizim kararımızdır" diye konuştu. - KARABÜK

Hamit Çepni, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:33 Kaynak: İHA
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