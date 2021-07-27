KBÜ'de "UNIKA Sanal Fuar Platformu" açıldı - Son Dakika

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), bu yıl tercih yapacak adayların üniversite hakkında bilgi alabilmesi için "UNIKA Sanal Fuar Platformu" hizmete girdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) riskini en aza indirmek, öğrencilerin dijital ortamda KBÜ hakkında tüm bilgiye ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen sanal fuarın öğrencilerin yoğun ilgisini çekmesi bekleniyor.

Sanal fuarla bu yıl üniversiteye yerleşecek öğrencilere, akademik birimler, programlar ve bölümlerin yanı sıra barınma, uluslararası imkanlar, sosyal yaşam ve kültürel faaliyetler başta olmak üzere tüm imkanların anlatılması hedefleniyor.

Öğrenciler ayrıca, online ortamda birim temsilcisi öğretim üyeleriyle görüşerek sorularına anlık cevap alabilecek.

Tercih dönemi boyunca aktif olacak platforma, üniversitenin internet sitesinden ulaşılabilecek.