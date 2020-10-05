KBÜ'de uzaktan eğitim başladı - Son Dakika

KBÜ'de uzaktan eğitim başladı

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi başladı.

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Karabük Üniversitesinde (KBÜ), uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek 2020-2021 Akademik Yılı Güz Dönemi başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde uzaktan eğitim kararı alan Karabük Üniversitesinde online dersler bugün başladı.

Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KBUZEM) tarafından 296 farklı ön lisans, lisans ve lisansüstü programda yaklaşık 46 bin öğrenci için sanal ortam kullanılabilir hale getirildi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, yaptığı açıklamada, "Bu süreçte üstün gayret ve çaba göstererek uzaktan eğitim altyapısının hazırlanması ve güçlendirilmesinde gece gündüz çalışan tüm personelimiz takdiri hak ediyor. Burada görev yapan arkadaşlarımız kendine verilen sorumluluğu başarılı bir şekilde yerine getirmiştir." ifadelerini kullandı.

"Çok ciddi yoğun bir ön hazırlık dönemi geçirdik"

KBÜ Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Tahir Güneşer de bugün 72 sınıfta yaklaşık 2 bin 400 öğrenciyle derslere başladıklarını söyledi.

Uzaktan eğitim sistemindeki ön hazırlık aşamalarından da söz eden Güneşer, şunları kaydetti:

"Çok ciddi yoğun bir ön hazırlık dönemi geçirdik. Dönemin başında sistemi uzaktan eğitimden başlamakla, dönemin ortasında başlamak arasında teknik anlamda çok ciddi farklılıklar var. Bu hazırlıklar aşamasında biz toplamda 296 aktif programımızla ön lisans, lisans ve lisansüstü programlarımızın tümünde bütün öğretim elemanlarımızı sisteme dahil ettik ve şu anda aktif 46 bin öğrencimiz, bazı öğrencilerimiz kayıt dondurma ve benzeri imkanlardan yararlandılar. 46 bin civarında öğrencimizle sistemi tanımladık. Bu yetkilendirmelerle beraber her bir öğrencimize ayrı ayrı kullanıcı adı ve şifre tanımlayarak sisteme girmelerini sağladık. Bu süreçte ekibimiz gece gündüz 7/24'ün deyim olarak değil, gerçek olarak yaşandığı bir süreç yaşadı. Sürecin devamında biz dönem sonuna kadar derslerimizi 08.00-00.00 arasında sürdüreceğiz ve bu süreç boyunca hizmetlerimize devam edeceğiz. Hem öğretim elemanlarımıza hem öğrencilerimize canlı destek sağlıyoruz."

Refik Polat, araştırma, Karabük, Lisans, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2020 18:13 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KBÜ'de uzaktan eğitim başladı - Son Dakika

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