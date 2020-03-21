KBÜ'de uzaktan eğitim pazartesi günü başlıyor - Son Dakika

Karabük Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda uzaktan eğitime 23 Mart Pazartesi günü başlanacağı açıklandı.

Uzaktan eğitim konusunda altyapısı hazır olan Karabük Üniversitesi'nin 23 Mart'ta eğitime başlanabilmesi için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Bu kapsamda genişleyen altyapı ihtiyacına cevap vermek için KBÜ Uygulama ve Araştırma Merkezi (KBUZEM) personeli tarafından yapılan çalışmaların sona gelmesiyle birlikte tüm bölümlerde eğitimlerin başlaması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı. - KARABÜK