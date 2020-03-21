Son Dakika › Güncel › KBÜ'de uzaktan eğitim pazartesi günü başlıyor - Son Dakika
KBÜ'de uzaktan eğitim pazartesi günü başlıyor
6 saat önce
Karabük Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda uzaktan eğitime 23 Mart Pazartesi günü başlanacağı açıklandı.
Karabük Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda uzaktan eğitime 23 Mart Pazartesi günü başlanacağı açıklandı.
Uzaktan eğitim konusunda altyapısı hazır olan Karabük Üniversitesi'nin 23 Mart'ta eğitime başlanabilmesi için çalışmaların hız kesmeden devam ettiğinin kaydedildiği açıklamada, "Bu kapsamda genişleyen altyapı ihtiyacına cevap vermek için KBÜ Uygulama ve Araştırma Merkezi (KBUZEM) personeli tarafından yapılan çalışmaların sona gelmesiyle birlikte tüm bölümlerde eğitimlerin başlaması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı. - KARABÜK
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 04:48 Kaynak: İHA
Son Dakika Almanya'da koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkma yasağı bekleniyor Beşiktaş'ta futbolcular bireysel çalışmalar yapıyor Bakan Koca korona ölümlerindeki ortak noktaya dikkat çekti, bir kez daha uyardı Son Dakika: Türkiye'de kornavirüsten ölenlerin sayısı 21'e, vaka sayısı 947'ye yükseldi