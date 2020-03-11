KBÜ'den "İsrail Ortadoğu'da Bir Batı Sömürge Projesi mi?" konferansı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KBÜ'den 'İsrail Ortadoğu'da Bir Batı Sömürge Projesi mi?' konferansı - Son Dakika

KBÜ'den "İsrail Ortadoğu'da Bir Batı Sömürge Projesi mi?" konferansı

6 saat önce

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) Beytül Maktis Araştırmaları Topluluğu tarafından "İsrail Ortadoğu'da Bir Batı Sömürge Projesi mi?" konulu konferans düzenlendi.

KBÜ'den

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) Beytül Maktis Araştırmaları Topluluğu tarafından "İsrail Ortadoğu'da Bir Batı Sömürge Projesi mi?" konulu konferans düzenlendi.

Konferansta konuşan Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdülfettah el-Üveysi, İsrail'in Batılıların Ortadoğu'da bir batı sömürge projesi olarak kurulan ve burada devam etmesi gerektiğini savunan bir proje olduğunu söyledi.

Osmanlı Devleti'nin son dönemlerinde bu projelerin İngilizler ve Siyonistler tarafından ortaya atıldığını belirten Abdulfettah el-Uveysi, Ortadoğu bölgesinde Mısır'ın önemli bir konuma sahip olduğunu ifade etti.

"Mısır jeopolitik konumundan dolayı uluslararası ilişkiler literatüründe o bölgenin merkezi konumunda." diyen Abdulfettah el-Uveysi, şöyle devam etti:

"Kim Mısır'a tahakküm ederse Arap devletlerine de tahakküm eder. Mısır güçlü olursa Arap devletleri de güçlü olur. Mısır zayıf olursa Arap devletleri de güçsüz olur. Eğer bu örneği görmek istiyorsak şu anki Mısır'ın durumuna bakabiliriz. Biz uluslararası diplomaside Mısır'ı, Sisi'nin yapmış olduğu inkılaptan sonra başarısızlığa uğramış bir devlet olarak görüyoruz."

İsrail ile Batı sömürgeciliği arasında çok güçlü bir bağ olduğunu dile getiren el-Uveysi, "Batı'nın yardımı olmadan İsrail kesinlikle ayakta duramaz. İsrail, batının yardımı olmadan devam edemez. Başlangıçta İngiltere yardımcı oldu. Şimdi de İsrail'e Birleşmiş Milletler adı altında Amerika yardım ediyor. İsrail, Batı'nın hala sömürgecilik projesidir." diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Karabük, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 07:24 Kaynak: AA
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