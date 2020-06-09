KBÜ'den kan bağışına destek - Son Dakika

KBÜ'den kan bağışına destek

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademik, idari personeli ve çalışanları, Türk Kızılaya destek amacıyla kan bağışında bulundu.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) akademik, idari personeli ve çalışanları, Türk Kızılaya destek amacıyla kan bağışında bulundu. KBÜ ile Türk Kızılay Karabük Şubesi iş birliğinde düzenlenen kan bağışı kampanyası bugün başladı. Tıp fakültesi fuaye alanında kurulan stantlarda üniversite personeli kan bağışına destek verdi. KBÜ personeli ve Kızılay çalışanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bağış sırasında maske takarak, sosyal mesafe kuralına özen gösterdi. İki gün sürecek kan kampanyada, sağlıklı durumda olup kan verebilecek tüm KBÜ personeli testlerin ardından kan bağışında bulunabilecek. Türk Kızılay Karabük Şubesi Başkanı Dursun Yeşiloğlu, duyarlılıklarından dolayı personele teşekkür ederek, tüm personeli kan bağışına davet etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Ünlü şarkıcı Levent Yüksel, hayranıyla evlendi

Son Dakika: Usta tiyatrocu Ayşegül Atik hayatını kaybetti

Ünlü sunucu Chris Cuomo, eşinin canlı yayınında çıplak yakalandı

Serenay Sarıkaya, Cem Yılmaz ile çektirdiği fotoğrafa yorum yapan fenomen Alp Kılınç'ı engelledi

40 yaşındaki yıldız isim, lavanta tarlasında yarı çıplak masaj yaptırdı

Oyuncu çift Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu nişanlandı

Acun Ilıcalı'dan Nisa ve Cemal Can yorumu: Giderseniz gidin dedim ama onlar kaldı

Oyuncu Ayşegül Atik'in ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Kırmızı bikinisiyle poz veren Derya Uluğ, zayıflığından dolayı eleştiri yağmuruna tutuldu

Kim Kardashian'ı eleştiren Fenomen Murat Övüç, Ermenilerle ilgili sözlerinden dolayı ifade verdi

Şener Şen ve Neşet Ertaş'ın yıllar önce çekilen ilk karşılaşma videosu Twitter'da gündem oldu

Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil, mini eteğiyle dans ettiği anları paylaştı

Özge Gürel ve Can Yaman'ın yeni dizisi Bay Yanlış'ın ilk fragmanı yayınlandı

Diva'yı hiç böyle görmediniz! İşte leopar desenli mayosuyla verdiği poz

Songül Karlı, normalleşme başlar başlamaz tatile koştu