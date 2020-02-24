KBÜ'den kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel KBÜ'den kısa kısa - Son Dakika

KBÜ'den kısa kısa

11 dakika önce

Times Higher Education'ın (THE) 2020 sıralamasında dünyanın en iyi ilk 1000 üniversitesi arasına giren Karabük Üniversitesinin, gelişmekte olan ülkelerdeki en iyi üniversiteler sıralamasında da 301-350 bandında yer aldığı bildirildi.

KBÜ'den kısa kısa, System.String[]

Times Higher Education'ın (THE) 2020 sıralamasında dünyanın en iyi ilk 1000 üniversitesi arasına giren Karabük Üniversitesinin, gelişmekte olan ülkelerdeki en iyi üniversiteler sıralamasında da 301-350 bandında yer aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "THE Emerging Economies University Rankings 2020" sıralamasında 47 ülkeden 533 üniversitenin değerlendirilmeye alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Üniversitelerin, global ve bölgesel araştırmalarda saygınlık, yayın, bilgi transferi, kitap, yayınlara yapılan atıflar, patent, eğitim ortamı, sanayi destekli proje geliri gibi 13 kritere göre değerlendirildiği araştırmada, Türkiye'den 34 üniversite sıralamaya girdi. 'Yükselen gelişmiş', 'ikincil gelişen' ve 'sınır' olmak üzere üç sınıflandırma sisteminin uygulandığı sıralamada, Karabük Üniversitesi 301-350'lik sıralamasıyla büyük başarı elde etti." denildi.

Rektör Polat'a ziyaretler

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, akademik eğitimde iş birliği kapsamında Afganistan, Özbekistan ve Kazakistan ülkelerinden gelen konukları makamında kabul etti.

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Çepni Önalan, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünden Öğretim Görevlisi Kerim Tanış da ziyaretlerde hazır bulundu.

Karabük, Times, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 05:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İtalya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
Elazığ depremini 2 ay öncesinden bilen Prof. Feyzi Güngör: Kahramanmaraş'ta her an 7 büyüklüğünde deprem olabilir Deprem Uzmanı Övgün Ahmet Ercan: Türkiye ardı ardına deprem haberleriyle sarsılacak Son Dakika: Tel Rıfat'ta PKK'lı sözde yöneticiler toplantı halindeyken vuruldu

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 17:23:24. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KBÜ'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]