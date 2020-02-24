KBÜ'den kısa kısa - Son Dakika

Times Higher Education'ın (THE) 2020 sıralamasında dünyanın en iyi ilk 1000 üniversitesi arasına giren Karabük Üniversitesinin, gelişmekte olan ülkelerdeki en iyi üniversiteler sıralamasında da 301-350 bandında yer aldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "THE Emerging Economies University Rankings 2020" sıralamasında 47 ülkeden 533 üniversitenin değerlendirilmeye alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Üniversitelerin, global ve bölgesel araştırmalarda saygınlık, yayın, bilgi transferi, kitap, yayınlara yapılan atıflar, patent, eğitim ortamı, sanayi destekli proje geliri gibi 13 kritere göre değerlendirildiği araştırmada, Türkiye'den 34 üniversite sıralamaya girdi. 'Yükselen gelişmiş', 'ikincil gelişen' ve 'sınır' olmak üzere üç sınıflandırma sisteminin uygulandığı sıralamada, Karabük Üniversitesi 301-350'lik sıralamasıyla büyük başarı elde etti." denildi.

Rektör Polat'a ziyaretler

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, akademik eğitimde iş birliği kapsamında Afganistan, Özbekistan ve Kazakistan ülkelerinden gelen konukları makamında kabul etti.

Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Çepni Önalan, Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğünden Öğretim Görevlisi Kerim Tanış da ziyaretlerde hazır bulundu.