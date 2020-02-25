KBÜ'den kısa kısa - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Tıp ve Endüstriyel Tasarım mühendislik öğrencileri, tasarladıkları "Tip 2 Diyabet" hastaları için "Nefesten Şeker Ölçüm ve Takibi Cihazı" ile Türkiye'nin en kapsamlı erken girişimcilik programı olan "Bu Gençlikte İş Var!" kampında yarı finale yükseldi.

KBÜ'den yapılan açıklamada, kendilerine "Diabetic's Friends" ismini veren Ayşenur Mete, İbrahim Telli ve Taleh Binnatov ile Aslıhan Gürler'den oluşan ekibin, Türkiye'nin en kapsamlı erken girişimcilik programı olan "Bu Gençlikte İş Var!" kampında başarı elde ettiği belirtildi.

Hocalı katliamı, 28'inci yıl dönümünde KBÜ'de anıldı



Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesinde 1992 yılında yaşanan Hocalı Katliamı'nda yaşamını yitirenler Karabük Üniversitesinde anıldı.



Karabük Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kulübü tarafından Hocalı Katliamı'nın 28. yıl dönümünde "Sonsuz Koridor" adlı belgesel film gösterimi gerçekleştirildi.

Yönetmenliğini Aleksandras Brokas'ın yaptığı filmde Hocalı Katliamı'nda yaşananlar ve masum insanların katledilmesi anlatıldı.



15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleşen gösterime, Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ali Asker, Dr. Öğretim Üyesi Marziye Memmedli, Karabük İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, öğrenciler ve davetliler katıldı.



Hocalı Katliamı'nı, olayın kahramanları, mağdurları ve go¨rgu¨ tanıkları ile sunan, anlatımını ise Jeremy Irons'ın yaptıgˆı "Sonsuz Koridor" adlı belgesel filminde izleyenler duygusal anlar yaşadı.