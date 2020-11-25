KBÜ'den manevi danışmanlık ve rehberlik eğitimi - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KBUZEM) tarafından Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Eğitimi verilecek.

KBÜ'den yapılan açıklamada, manevi rehberlik alanına ilişkin rehber ihtiyacını karşılamak ve bu alanda uzman yetişmesine katkı sağlamak amacıyla disiplinlerarası bir eğitim çerçevesinde yapılacak Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Eğitimi'ne başvuruların başladığı belirtildi.

Başvuruların 14 Aralık'a kadar devam edeceğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sınavda başarılı olup ilk 10'a giren kursiyerlere süpervizyon verilecek. Kursiyerler tarafından yapılan terapiler kayıt altına alınacak ve videolar alanında uzman klinik psikologlarca değerlendirilecek. Uzman psikologlar tarafından kursiyerlere, yaptıkları terapi sürecine ilişkin tavsiyelerde bulunulacak ve ilaveler yapılacak. Eğitime katılmak isteyenler, https://kbuzem.karabuk.edu.tr/sertifika-manevirehberlik.php internet adresinden ön başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilecek. Eğitimde başarılı olan katılımcılara ise Karabük Üniversitesi onaylı e-sertifika verilecek."