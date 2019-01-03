Kbü'den Ürdün'ün Ankara Büyükelçisine Ziyaret

Karabük
Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat
, Ürdün
'ün Ankara
Büyükelçisi İsmail İssa Rifaie'yi ziyaret etti.
KBÜ'den yapılan açıklamada, görüşmede ikili iş birliklerinin artırılması ve KBÜ'de okuyan Ürdünlü öğrencilerin ele alındığı bildirildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Polat, KBÜ'de 50 bini aşan öğrenci sayısının 6 bin 500'e yakın olan kısmının yabancı öğrencilerden oluştuğunu belirtti.
KBÜ'nün en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversitelerden biri olduğunu ifade eden Polat, ekim ayında KBÜ'deki Ürdünlü öğrencilerin düzenlediği "Ürdün'den Türkiye
'ye Kardeşlik Köprüsü" programına katılımından dolayı Büyükelçi Rifaie'ye teşekkür etti.
Rektör Polat'ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Büyükelçi Rifaie de KBÜ'de 100'den fazla Ürdünlü öğrenci olduğunu duyduğunda şaşırdığını kaydetti.