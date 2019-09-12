Son Dakika Haberleri: KBÜ "dünyanın en iyi üniversiteleri" listesinde
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KBÜ "dünyanın en iyi üniversiteleri" listesinde

1 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ), "The Times Higher Education (THE)" tarafından 2020 yılı için yayımlanan "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında ilk bin arasına girdi.

KBÜ

Karabük Üniversitesi (KBÜ), "The Times Higher Education (THE)" tarafından 2020 yılı için yayımlanan "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında ilk bin arasına girdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den sıralamada ilk bin arasına 11 üniversitenin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından biri olan THE 2020 sıralamasında Karabük Üniversitesi dünyanın en iyi ilk bin üniversitesi arasında yer alarak büyük bir başarıya imza attı.

Sıralamada ilk bin arasına Türkiye'den 11 üniversite girmeyi başarırken, Karabük Üniversitesi, Ankara ve İstanbul dışında listeye girmeyi başaran tek üniversite oldu." ifadelerini yer verildi.

Karabük, Türkiye, Times, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:56 Kaynak: AA
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