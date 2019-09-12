KBÜ "dünyanın en iyi üniversiteleri" listesinde

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, "The Times Higher Education (THE)" tarafından 2020 yılı için yayımlanan "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında ilk bin arasına girmelerinin onur verici olduğunu söyledi.

Polat, makamında düzenlediği basın toplantısında, dünyada birçok firma tarafından üniversite sıralamalarının yapıldığını ancak THE'nin en prestijlilerinden olduğunu belirtti.

THE'nin yaptığı sıralamada ilk binde yer almanın kendileri için onur verici olduğunu dile getiren Polat, "Bu bizim bir hayalimizdi. Genç bir üniversite olmamıza rağmen bunu kendimize bir vizyon belirledik. Bu kapsamda '2023 yılına kadar ilk bin içinde nasıl oluruz' diye çalıştık. Bu başarıyı bu eğitim sezonunda beklemiyorduk, zayıf bir ihtimaldi. Yaptığımız çalışmalar bizi çok daha hızlı bir şekilde 2020'ye varmadan ilk bin içine soktu." diye konuştu.

"En fazla uluslararası öğrenci çeken üniversiteyiz"

Polat, uluslararasılaşma vizyonunun çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Türkiye'de belki en çok uluslararası anlaşma, görüşme yapan biziz diye düşünüyorum. En fazla uluslararası öğrenci çeken üniversiteyiz. Yaklaşık 90 ülkeden öğrencimiz var. Bu da bizi prestij ve sıralamada yükseğe çekiyor." diye konuştu.

İlk bin içinde yer almanın, KBÜ'nün dünyada akredite olduğunu gösterdiğini belirten Polat, şunları kaydetti:

"Artık Karabük Üniversitesi dünyanın en iyi ilk bin üniversitesi arasında görülüyor. Bu bizim uluslararası anlaşmalarda çok daha güçlü olmamızı sağlayacak. Bizim de amacımız buydu zaten. Dünya üniversitesi olma yolunda buraya girme zorunluluğu hissettik kendimizde. Bunu başardık. Karabük'ten daha 12 yaşındaki bir üniversitenin bunu başarması çok önemli. Türkiye için de YÖK için de çok önemli. YÖK'e çok teşekkür ediyorum destekleri için."

Şu anda 52 bin öğrencileri olduğunu ve gelecekte bu rakamın 10 binini yabancı, 10 binini de lisans üstü olacak şekilde planladıklarını aktaran Polat, ev ödevlerini iyi bildiklerini ve hız kesmeden çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.