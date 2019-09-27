KBÜ, EAIE 2019'a katıldı

Karabük Üniversitesi'nin (KBÜ), Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de düzenlenen eğitim fuarı EAIE 2019'a katıldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, "The Times Higher Education (THE)" tarafından 2020 yılı için yayımlanan "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında ilk bin arasında yer alan üniversitenin, uluslararası alanda iş birliklerini artırmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, 90 ülkeden 240'tan fazla üniversitenin katıldığı eğitim fuarında alanında uzman 450 konuşmacı yer aldığı vurgulanarak, "Uluslararası öğrenci sayısı 7 bini aşan üniversitemizi fuarda Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Öğretim Görevlisi Oya Çepni Önalan temsil etti. Birçok üniversiteyle ön görüşme yapılan fuarda, Karabük Üniversitesini tanıtma ve ikili iş birliği yapma fırsatı yakalandı." ifadeleri kullanıldı.