KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Viroloji Laboratuvarı yenileniyor - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve beraberindeki heyet, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Viroloji Laboratuvarı'nda incelemelerde bulundu.

Rektör Polat, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde büyük özveri ve fedakarlıkla hizmet eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin fiziksel alanının bir araştırma hastanesi olarak yeterli olmadığını belirten Polat, var olan şartlarda en iyi hizmetin sunulduğunu anlattı.

Polat, KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde her türlü tahlil ve tetkikin yapılmasını sağlamak amacıyla gerekli olan laboratuvarlar için her türlü desteği vermeye devam edeceklerini ifade ederek, "Uzun vadede hedefimiz Karabük'e morfoloji binasını kazandırmak olacaktır." dedi.

KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Nihat Yılmaz da pek çok hastalıkta olduğu gibi viral enfeksiyon kaynaklı hastalıklarda da laboratuvar sonuçlarının oldukça büyük bir önem kazandığını kaydetti.

Son yıllarda viroloji alanında gelişen testlerin kesin tanıya ulaşma süresini kısaltarak hastalığın tedavisinde etkili olduğunu dile getiren Yılmaz, laboratuvarların geliştirilmesi için destek ve katkı veren Polat'a teşekkür etti.

KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Elçin Kal Çakmaklıoğulları ise içinde bulunduğumuz salgın sürecinde viroloji laboratuvarının öneminin bir kez daha gündeme geldiğini ve virüslerin sebep olduğu hastalıkların tanısını koyabilecek alt yapıdaki laboratuvarlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.