KBÜ ev sahipliğinde düzenlenen

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ev sahipliğinde ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) iş birliğiyle gerçekleştirilen "Doğu Türkistan Akademisi" sona erdi.

KBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik kapsamında "Doğu Türkistan'ın Geçmiş ve Günümüz Türk Devletleriyle İlişkisi" adlı konferans gerçekleştirildi.

Konferansta konuşan Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alimcan İnayet, Doğu Türkistan Türkleri ile Anadolu Türkleri arasındaki ilişkileri anlamak için tarihi iyi bilmek gerektiğini söyledi.

"Doğu Türkistan toprakları, Türk topraklarıdır. Türk'ün ata yurdudur. Türk kültür ve medeniyetlerinin beşiğidir." diyen İnayet, "Çünkü Satuk Buğra Han, Kaşgarlı Mahmut, Yusuf Has Hacib, Ahmet Yesevi ve daha sonralarda Ali Şir Nevai gibi Türk kültürünün büyük değerleri bu bölgede doğup büyümüşlerdir. Bu coğrafya Türk milli ve kültürel kimliğinin beslendiği topraklardır. Bu sebeple Doğu Türkistan toprakları asla ihmal edilemez, vazgeçilemez Türk topraklarıdır. Eğer bu topraklar elden giderse Türk milli kimliğinin temelleri sarsılmış olacaktır." diye konuştu.

"Anadolu topraklarına göçmüşlerdir"

Doğu Türkistan Türkleri ile Anadolu Türkleri arasındaki siyasi ve kültürel ilişkilerin Osmanlı döneminde yoğunlaştığını belirten Prof. Dr. İnayet, şöyle devam etti:

" Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman dönemlerinde bu ilişkiler zirve noktasına ulaşmaktadır. Bu dönemlerde birçok alim, yazar ve sanatçı beyin göçüyle Anadolu topraklarına göçmüşlerdir. Ayrıca Osmanlı devleti, o dönemde kurulan Kaşgar Hanlığı'na top ve tüfeğin yanında eğitim vermek üzere subaylar da göndermiştir."

Prof. Dr. İnayet, Cumhuriyet döneminde de birçok Uygur Türkü'nün Türkiye'de eğitim gördüğünü vurgulayarak, "1930 yılında Doğu Türkistan İslam Cumhuriyeti kurulduğunda Türkiye'den müfettiş olarak görevliler gönderilmekte ve hükümet çalışmalarına destek verilmektedir." ifadelerini kullandı.



Konferansın sonunda teşekkür konuşmasını yapan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Karabük İl Temsilcisi Muhammed Akif Yağımlı, öğrencilere "Kudüs Akademisi"nin yapılacağının da haberini verdi.