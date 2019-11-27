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KBÜ Gastronomi öğrencileri "usta şeflerle" mutfakta

6 saat önce

Gaziantepli ünlü katmer ustası Zekeriya Usta lakaplı Mehmet Özsimitçi ve Gaziantep Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden öğretim görevlisi Ceyhun Uçuk, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ile birlikte, Gaziantep yöresinin meşhur...

KBÜ Gastronomi öğrencileri

Gaziantepli ünlü katmer ustası Zekeriya Usta lakaplı Mehmet Özsimitçi ve Gaziantep Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden öğretim görevlisi Ceyhun Uçuk, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri ile birlikte, Gaziantep yöresinin meşhur yemekleri şiveydiz, firik pilavı ve katmer yaptı.


Karabük Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü tarafından öğrencilerine Gaziantep mutfağına özgü yemekleri uygulamalı öğretmek amacıyla "Gaziantep Mutfağı Uygulamaları" etkinliği düzenlendi. KBÜ Turizm Fakültesi'nde yapılan etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Genel Sekreter Lütfü Köm, Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nuray Türker, bölüm hocaları ve öğrenciler yer aldı.


KBÜ Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mutfağında gerçekleştirilen etkinlikte katmerci Zekeriya Usta ve Ceyhun Uçuk, yemeklerin hazırlanışını, yapılış aşamasını ve püf noktalarını öğrencilere aktardı.


Bölümü Başkanı Doç. Dr. Nuray Türker, öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak adına uzman kişileri konuk edip öğrencilerle uygulama yaptıklarını söyledi.


Antep yöresinin lezzet fırtınasını Karabük'te estirmek amacıyla geldiklerini söyleyen Zekeriya Usta da, "Antep bir lütuf şehridir ve davet üzerine lütuf şehrini buraya kadar taşıdık. Antep yöresinin lezzet fırtınasını burada estirelim diyerek Antep mutfağının bir bölümünü buraya getirdik. Öğrencilerimizin de bunları görerek yemeklerin toplumla birlikte kaynaştırılmasını amaçladık" dedi. - KARABÜK

Gaziantep, Karabük, Ceyhun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 04:24 Kaynak: İHA
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