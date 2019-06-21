KBÜ ile Irak Salahaddin Üniversitesi arasında iş birliği protokolü
27 dakika önce
Karabük Üniversitesi, Irak'ta bulunan Salahaddin Üniversitesi (Salahaddin University) ile "Mevlana ve Erasmus Değişim Programı" anlaşması imzalayarak uluslararası alandaki iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.
Karabük
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:56 Kaynak: İHA
Üniversitesi, Irak
'ta bulunan Salahaddin Üniversitesi (Salahaddin University) ile "Mevlana ve Erasmus
Değişim Programı" anlaşması imzalayarak uluslararası alandaki iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.
Rektörlük protokol salonunda gerçekleşen iki üniversite arasındaki Mevlana ve Erasmus Değişim Programı protokolüne, Rektör Prof. Dr. Refik Polat
ile Salahaddin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmed Anwar Dezaye
imza attı.
Protokol töreninden önce Salahaddin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Anwar Dezaye ve Salahaddin Üniversitesi Türk Dili Bölüm Başkanı Hazım Burhan Alnajjar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar
'ın eşliğinde Ay Yıldızlı Stadyum, Kamil Güleç
Kütüphanesi, Demir Çelik
Enstitüsü, Sosyal Yaşam Merkezi ve laboratuvarları ziyaret ederek bilgiler aldı. - KARABÜK
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