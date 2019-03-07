Kbü ile Kokand Arasında Protokol
1 saat önce
Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Özbekistan'da bulunan Kokand Devlet Pedagoji Üniversitesi arasında Mevlana Değişim Programı protokolü imzalandı.
Karabük
Üniversitesi (KBÜ) ile Özbekistan
'da bulunan Kokand Devlet Pedagoji Üniversitesi arasında Mevlana
Değişim Programı protokolü imzalandı.
KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat
, Özbekistanlı mevkidaşı Prof. Dr. Azizcan Eminov ile makamında bir araya gelerek, ikili iş birliklerinin artırılması konusunu ve iki üniversitenin ortak çalışma yapabileceği alanları görüştü. Söz
konusu görüşmenin ardından iki rektör Mevlana Değişim Programı protokolünü imzaladı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:45 Kaynak: AA
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