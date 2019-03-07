Son Dakika Haberleri: Kbü ile Kokand Arasında Protokol

Kbü ile Kokand Arasında Protokol

1 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Özbekistan'da bulunan Kokand Devlet Pedagoji Üniversitesi arasında Mevlana Değişim Programı protokolü imzalandı.

Kbü ile Kokand Arasında Protokol, System.String[]
Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Özbekistan'da bulunan Kokand Devlet Pedagoji Üniversitesi arasında Mevlana Değişim Programı protokolü imzalandı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Özbekistanlı mevkidaşı Prof. Dr. Azizcan Eminov ile makamında bir araya gelerek, ikili iş birliklerinin artırılması konusunu ve iki üniversitenin ortak çalışma yapabileceği alanları görüştü.


Söz konusu görüşmenin ardından iki rektör Mevlana Değişim Programı protokolünü imzaladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 12:45 Kaynak: AA

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