KBÜ ile Şah Abdül Latif Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ile Pakistan'da bulunan Şah Abdül Latif Üniversitesi arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şah Abdül Latif Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Khalil Ahmed Ibupoto, beraberindeki heyetle akademik iş birliği için KBÜ'yü geldi.

Pakistan'dan gelen heyet, ilk olarak rektörlük toplantı odasında ağırlandı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, konuklara üniversite hakkında bilgi aktardı. Toplantı iki üniversitenin tanıtım videoları izlenmesi ve yapılabilecek anlaşmanın detaylarının konuşulmasıyla devam etti.

Görüşmenin ardından rektörlük makama geçen heyetler, akademik alanda iş birliği konularını kapsayan protokolü imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Polat, "Karabük Üniversitesi, bugün 93 farklı ülkeden 11 bin uluslararası öğrenciyle akademik faaliyetlere devam etmektedir. İki üniversite arasından yapılan protokolün hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Programın sonunda Rektör Polat günün anısına konuklara hediye takdim etti. Rektör Ibupoto da KBÜ Rektörü Polat'a Pakistan'ın yerel kıyafetlerinden şapka ve şal hediye etti.