Son Dakika Haberleri: Kbü'lü Aşçılar Türkiye İkincisi Oldu

Kbü'lü Aşçılar Türkiye İkincisi Oldu

16 dakika önce

Antalya'da düzenlenen "2. Gelenekten Geleceğe Yemek Yarışması 2019da KBÜ'lü aşçılar Uğur Çakır ve Yasin Erkmen Türkiye ikincisi oldu.

Kbü'lü Aşçılar Türkiye İkincisi Oldu, System.String[]
Antalya'da düzenlenen "2. Gelenekten Geleceğe Yemek Yarışması 2019da KBÜ'lü aşçılar Uğur Çakır ve Yasin Erkmen Türkiye ikincisi oldu.

Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Aşçılık Programı öğrencilerinden Uğur Çakır ve Yasin Erkmen, "2. Gelenekten Geleceğe Yemek Yarışması 2019"da Türkiye ikinciliği elde etti.

Türkiye Aşçılar Federasyonuna bağlı 23 dernekten biri olan Antalya Gastronomi ve Eğitimciler Birliği tarafından 16 - 19 Ocak tarihleri arasında ANFAŞ fuarında "2. Gelenekten Geleceğe Yemek Yarışması 2019" düzenlendi. Farklı kategorilerde gerçekleştirilen yarışmalarda, Karabük Üniversitesi öğrencileri Uğur Çakır ve Yasin Erkmen, "Zekai Ademir Üniversiteliler Kapalı Kutu" kategorisinde yarıştı. 2'şer kişilik ekiplerden oluşan gruplar, Üniversiteliler Kapalı Kutu kategorisinde hünerlerini gösterdi.

Yarışma sonunda KBÜ'lü aşçılar Uğur Çakır ve Yasin Erkmen, "Zekai Ademir Üniversiteliler Kapalı Kutu" kategorisinde Türkiye ikinciliği elde etti. "869 Yerliyse Yeriz" sloganıyla, dünyaca ünlü aşçıların verdiği eğitimler ile başlayan 'Gelenekten Geleceğe Yemek Yarışması' çeşitli kategorilerde düzenlenen yemek yarışmalarıyla tamamlandı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 07:11 Kaynak: İHA

Karabük, Antalya, Erkmen, Türkiye, Güncel
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