KBÜ'lü öğrenciler "ders başı" yaptı - Son Dakika
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KBÜ'lü öğrenciler "ders başı" yaptı

6 saat önce

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen aranın ardından yaklaşık 54 bin öğrenci ve 1000 ders sorumlusuyla uzaktan eğitime başlandı.

KBÜ'lü öğrenciler

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle eğitime verilen aranın ardından yaklaşık 54 bin öğrenci ve 1000 ders sorumlusuyla uzaktan eğitime başlandı.

KBÜ Uygulama ve Araştırma Merkezi (KBUZEM) Müdür Yardımcısı Muhammet Tahir Güneşer, gazetecilere yaptığı açıklamada, üniversitenin uzun yıllardır uzaktan eğitim için altyapıya sahip olduğunu söyledi.

Uzaktan eğitim konusunda 2009 yılından bu yana ciddi tecrübelerinin olduğunu belirten Güneşer, "Karabük Üniversitesi çok kapsamlı bir üniversite. Toplamda 295 farklı ön lisans, lisans ve lisansüstü programımız mevcut. Bu programların tümünde 54 bin 800 civarı öğrencimiz var. Öğrencilerimizin tümünün sanal ortamı kullanılabilir hale getirmek için gayret ettik. Bu sabah itibarıyla derslerimize başladık." diye konuştu.

Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:54 Kaynak: AA

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