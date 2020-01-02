KBÜ'lü öğrenciler Gastronomi Festivali'nden ödülle döndü - Son Dakika
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KBÜ'lü öğrenciler Gastronomi Festivali'nden ödülle döndü

6 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, İstanbul'da düzenlenen festivalden ödülle döndü.

KBÜ'lü öğrenciler Gastronomi Festivali'nden ödülle döndü, System.String[]

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri, İstanbul'da düzenlenen festivalden ödülle döndü.

KBÜ'den yapılan açıklamada, öğrencilerin, Uluslararası İstanbul Mutfak Günleri kapsamında düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Gastronomi Festivali'nde ana yemek, balık yemeği, tatlı tabağı ve yılın en iyi üniversite ekip yarışması kategorilerinde yarışarak derece elde ettiği belirtildi.

Safranbolu Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Araştırma Görevlisi Özkan Süzer danışmanlığında Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerinden Narmin Mammodova, Muhammet Sadi Kapçak, Ufuk Sarıcık ve Yusuf İsmail Kesercioğlu'nun yarışmada hazırladıkları başlangıç olarak "Çullu Börek", ana yemek için "Kuzu Bonfile" ve tatlıda "Ganajlı Çıtır Pirinç Tatlısı" ile "Yılın En İyi Üniversite Ekip Yarışması" kategorisinde ikincilik derecesi elde ettiği belirtilen açıklamada, ana yemek kategorisinde "Bonfile" yemeği ile yarışan Ufuk Sarıcık ve tatlı kategorisinde "Enginar Tatlısı" ile yarışan Narmin Mammodova'nın birinci, balık yemeği kategorisinde "Levrek Sarma" ile Muhammet Sadi Kapçak'ın üçüncü olduğu aktarıldı.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın, ödül alan öğrencileri ve öğrencilerin danışmanını makamında kabul ederek, tebrik ettiği kaydedildi.

İstanbul, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 04:56 Kaynak: AA
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