Kbü'lü Öğrencilerin "Uçan Adam" Filmi En İyi Belgesel Seçildi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü öğrencileri katıldığı kısa film yarışmasında 'Uçan Adam' filmiyle en iyi belgesel film ödülünü kazandı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Meslek Yüksekokulu Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü öğrencileri katıldığı kısa film yarışmasında 'Uçan Adam' filmiyle en iyi belgesel film ödülünü kazandı.



Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü öğrenciler 'Adana KısaFest' adlı kısa film yarışmasında "Uçan Adam" filmiyle "en iyi belgesel film" ödülünü kazanarak başarılarına bir yenisini daha ekledi. KBÜ Ulusal ve uluslararası film festivallerinde önemli ödüller alarak yetiştirdiği öğrenciler ve ürettiği filmlerle Türk sinemasına katkı vermeye devam ediyor. Danışmalığını Öğr.Gör. Musa Ak'ın yaptığı, KBÜ Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü öğrencileri Nusret Oğuzhan Yıldız ve Uğur Ersöz tarafından çekilen 'Uçan Adam' adlı belgesel film, Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen Adana KısaFest'te 'En İyi Belgesel Film' ödülünü kazandı.



'Uçan Adam' belgeseli ayrıca, 11.Uluslararası TRT Belgesel Ödülleri'nde ve 12. Uluslararası İnönü Üniversitesi Kısa Film Festivali'nde de finalist olmaya hak kazandı. - KARABÜK

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