KBÜ'lü uluslararası öğrencilere dış ticaret eğitimi - Son Dakika

KBÜ'lü uluslararası öğrencilere dış ticaret eğitimi

Karabük Üniversitesi ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğinde uluslararası öğrencilere online dış ticaret eğitimi verildi.

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Karabük Üniversitesi ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı iş birliğinde uluslararası öğrencilere online dış ticaret eğitimi verildi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) ortaklığında Batı Karadeniz Bölgesinde yer alan firmaların insan kaynakları gelişiminin desteklenmesi ve ihracatın artırılması amacıyla uluslararası öğrencilere online dış ticaret eğitimi verildi. Eğitimde uluslararası öğrencilerinin dış ticaret alanında uygulamalı ve teknik bilgi edinmeleri hedeflendi.

Zoom programı üzerinden online olarak gerçekleştirilen eğitim programına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, İşletme Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Neşe Yıldız ve Dr. Öğr. Üyesi Hakan Vargün, BAKKA İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi Başkanı Dr. Hakkı Yavuz Toplu, BAKKA Karabük Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Sakin Eren, BAKKA Karabük Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Özkan İrken, Dış Ticaret Uzmanı Yaman Koç ve uluslararası öğrenciler katıldı.

Programda akademisyenler ve uzmanlar tarafından dış ticaret ve önemi, pazar araştırması, uluslararası kuruluşlar ve sosyal politikalar, ülkelerin dış ticaret hadleri, pazar araştırması, gümrük mevzuatı, uluslararası ölçekte kariyer imkanları ve küresel girişimcilik konuları detaylı biçimde anlatıldı.

Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Karabük Üniversitesinin Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenci sayısına sahip olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Uluslararası öğrencilerimizle ülkelerine döndükleri zaman iş birliğini sürdürmek istiyoruz. Bu ticari olabilir, eğitim alanında olabilir, turizmde olabilir, deniz ticaretinde olabilir. Öğrencilerimiz sadece okulda eğitim almasınlar, şu anda da bir faaliyet yapsınlar istiyoruz. Bu konuda BAKKA ile görüştük ve BAKKA'dan projeye destek geldi. Biz bu tür eğitimlerle öğrencilerimize ufuk vermek istiyoruz."

BAKKA İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi Başkanı Dr. Hakkı Yavuz Toplu ise konuşmasında online gerçekleştirilen dış ticaret eğitiminin faydalı ve realiteye uygun olduğunu ifade ederek, "Teoriden genel anlamda uzak, gerçekten uygulamalarla ve örneklerle pekiştirilen bir örnek eğitim programı gerçekleştiriliyor." diye konuştu.

BAKKA Karabük Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Özkan İrken, "Biz Zonguldak, Karabük ve Bartın üniversitelerinde okuyan yabancı öğrencilerimizin de dış ticaret eğitimi alarak mezun olduktan sonraki yıllarda hem ülkemize hem de gittikleri ülkelere katkı sağlamasını amaçlıyoruz." şeklinde konuştu.

Dış Ticaret Uzmanı Yaman Koç

Uluslararası danışmanlık alanında öğrencilere iki saatlik eğitim veren Dış Ticaret Uzmanı Yaman Koç, uluslararası öğrencilerle bir araya gelmekten dolayı memnuniyetini dile getirerek konuşmasında şunları söyledi:

"Sizin Türkiye'ye de kendi ülkenize de katkınız var çünkü siz o ülkede yaşayacaksınız. Artık bizi tanıdınız. Bir networkunuz var artık. İhracatta gerekli olan araştırmaları sahanın göbeğinde olduğunuz için daha güçlü bir şekilde yaparsınız. İki tarafın verileri de sizde. Yüzden fazla ülkeye dünyanın dört bir tarafına ulaşabilmek çok heyecan verici. Yani müthiş güven ortamında birbirimizi tanıdıktan sonra müthiş işler yapabiliriz." - KARABÜK

KBÜ'lü uluslararası öğrencilere dış ticaret eğitimi

Batı Karadeniz, Dış Ticaret, Karabük, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 18:39 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KBÜ'lü uluslararası öğrencilere dış ticaret eğitimi - Son Dakika

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