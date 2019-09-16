KBÜ, Mevlana ve Erasmus programlarıyla gelen öğrencileri ağırladı

Karabük Üniversitesi, Mevlana ve Erasmus değişim programlarıyla yurt dışından gelen misafir öğrencileri ağırladı.

Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından yürütülen değişim programı kapsamında üniversiteye ilk misafir öğrenci kafilesi geldi.

Bangladeş, Kazakistan, Litvanya, Malezya, Özbekistan, Pakistan ve Ürdün'den yaklaşık 40 öğrenci, 2019-2020 akademik yılında eğitim almak üzere Karabük Üniversitesini tercih etti.

Mevlana programı ile Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinden yüksek lisans için Matematik Bölümünü tercih eden Nur Ishami, "Burayı çok beğendim. Safranbolu'yu ziyaret ettim. Çok güzel ve tarihi bir yer." dedi.

Erasmus kapsamında Mühendislik Fakültesini tercih eden Litvanyalı Ignas Apieravicius de Karabük Üniversitesini çok beğendiğini ifade ederek, "Üniversite çok büyük bir kampüse sahip. Burada olmaktan memnunum." diye konuştu.