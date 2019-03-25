Kbü'nün Girişimcilik Başarısı

Karabük Üniversitesi "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" yarışmasının 2019 dönemi için "Girişimcilik Kampı"na en çok öğrenci gönderen üniversite olarak "TÜSİAD Girişimcilik Bayrağı"nı kazandı.

Karabük Üniversitesi "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" yarışmasının 2019 dönemi için "Girişimcilik Kampı"na en çok öğrenci gönderen üniversite olarak "TÜSİAD Girişimcilik Bayrağı"nı kazandı.



Karabük Üniversitesinin eğitimde kalite ve girişimci odaklı çalışmaları meyvelerini vermeye devam ediyor. Son yıllarda uluslararasılaşmaya ve eğitimde kaliteye büyük önem veren Karabük Üniversitesi, yetiştirdiği girişimci öğrencilerle bu alanda da önemli başarılar elde ediyor. Bunun en son örneği ise Karabük Üniversitesi öğrencilerinin "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" yarışmasında gösterdiği başarı oldu.



Türk Sanayicileri ve İş adamları Derneği (TÜSİAD) tarafından 2011 yılından beri üniversite öğrencilerine yönelik düzenlenen ve her yıl rekor sayıda başvurunun yapıldığı "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var!" yarışmasında 2019 dönemi için final programı açıklandı.



Toplamda 5'i yurt dışından olmak üzere 81 şehirden ve 178 üniversiteden 2 bin 990 öğrencinin bin 118 iş fikri ile başvurduğu yarışmada Karabük Üniversitesi, tüm başvurular içerisinden 101 öğrencinin katılmaya hak kazandığı "Girişimcilik Kampı"na en çok öğrenci gönderen üniversite olarak "TÜSİAD Girişimcilik Bayrağı"nı kazandı. Karabük Üniversitesi ayrıca yarışmaya en fazla öğrenci gönderen dördüncü üniversite oldu.



TÜSİAD Başkanı, Rektör Polat'ı kutlayarak ödül törenine davet etti



TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski de, Karabük Üniversitesi tarafından ortaya konan bu başarı neticesinde Rektör Prof. Dr. Refik Polat'a sürece sağladığı katkılardan dolayı plaket takdim etmek üzere yarışmanın 26 Nisan'da İstanbul'da düzenlenecek ödül törenine katılımları için davet mektubu gönderdi.



Kaslowski mektubunda, "Şahsınız başta olmak üzere gençleri girişimcilik konusunda yüreklendiren ve programımızı destekleyen üniversite mensuplarınızı kutluyor ve teşekkürlerimizi sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - KARABÜK

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! İsrail Gazze'deki Hamas Hedeflerini vuruyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın Neler Biliyorum" Diyerek Muş Türküsünü Söyledi

Sosyal Medya, Taksicilerin Bu Röportajını Konuşuyor!

İran'da Sel Faciası: Çok Sayıda Ölü Var