KBÜ öğrencilerinden anlamlı etkinlik - Son Dakika
Son Dakika Güncel KBÜ öğrencilerinden anlamlı etkinlik - Son Dakika

KBÜ öğrencilerinden anlamlı etkinlik

6 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Ağız ve Diş Sağlığı öğrencileri Ayşe Bayram, Zeynep Gülmüş, Sultan Kılınç, Satu Çınar, Mine Beltir ve Satiyenur Sezer sosyal sorumluluk projesi kapsamında Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda atık yağ bilgilendirme ve toplama standı açtı.

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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Ağız ve Diş Sağlığı öğrencileri Ayşe Bayram, Zeynep Gülmüş, Sultan Kılınç, Satu Çınar, Mine Beltir ve Satiyenur Sezer sosyal sorumluluk projesi kapsamında Safranbolu Misak-ı Milli Demokrasi Meydanı'nda atık yağ bilgilendirme ve toplama standı açtı.


Meydanda bulunana vatandaşlara atık yağın doğaya verdiği zararları anlatan Öğrenciler, bir yandan da broşür dağıttı. Safranbolu Belediyesinin de destek verdiği Karabük Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı öğrencilerinin hem çevre hem de Safranbolu için önemli bir etkinliğe imza attıklarını kaydeden Başkan Köse, "Belediye olarak bu konuya bizlerde çok önem veriyoruz. Bu anlamda duyarlılıklarından dolayı kızlarımıza teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK

Demokrasi Meydanı, Ayşe Bayram, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 12:52 Kaynak: İHA
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