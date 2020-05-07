KBÜ öğrencisi kampüsteki hayvanlara yiyecek veriyor - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ) öğrencisi Özlem Kaya, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler doğrultusunda en sakin zamanlarını yaşayan üniversiteye haftanın belirli günlerinde gönüllü olarak giderek hayvanlara mama veriyor.

Üniversitenin botanik bahçesinde bulunan hayvanlara gönüllü olarak haftanın belirli günlerinde mama dağıtıp onlarla vakit geçiren Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Kaya, yaptığı açıklamada, kampüsteki hayvanların Kovid-19 süreci nedeniyle insanlardan uzak kaldığını söyledi.

Hayvanların hem mama hem de insan sevgisi bakımından biraz eksik kaldığını belirten Kaya, "Ben normal tatillerde de buradayım. Bakmam gereken kedilerim var. Öğrenciler gitti ve izole olmak için Karabük'te harika bir ortam oluştu." dedi.