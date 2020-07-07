KBÜ Rektörü Polat, Sağlık Bakanı Koca'yı ziyaret etti - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı makamında ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektör Polat'ın ziyarette üniversitenin mevcut durumu hakkında Bakan Koca'ya bilgi verdiği bildirildi.

Açıklamada, "KBÜ Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi ile Sağlık Bakanlığı arasındaki afiliasyon konuları görüşüldüğü ziyarette, Tıp Fakültesi öğrencilerinin eğitimle ilgili sorunları konusunda bilgilendirmeler yapıldı." ifadesine yer verildi.

Polat'ın ziyarette Koca'ya, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede gösterdiği başarı ile üniversiteye verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiği belirtildi.