KBÜ Rektörü Polat'tan Türker İnanoğlu'na ziyaret - Son Dakika

KBÜ Rektörü Polat'tan Türker İnanoğlu'na ziyaret

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, yapımcı Türker İnanoğlu'nu ziyaret etti.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, yapımcı Türker İnanoğlu'nu ziyaret etti.

Altının kilogramı 391 bin 200 liraya yükseldi
2 çocuk babası adam, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı


Safranbolu yerleşkesinde yapımı devam eden KBÜ Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi binasının inşasını gerçekleştiren Türker İnanoğlu'na gerçekleştirilen nezaket ziyarette, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Zehra Tan ve beraberindeki heyet katıldı.


KBÜ Rektörü Polat, kendilerine gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.


Fakültenin inşaatının hızla ilerlediğini ifade eden Polat, "Türker İnanoğlu Bey'e, bize gösterdiği ilgiden, yakınlıktan ve teveccühten dolayı çok teşekkür ederim. Türkiye'de önemli bir marka değere sahip olan Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinin inşaatının hızla ilerlemesi, Karabük ve Safranbolu halkını ve bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir. Safranbolu'nun ruhunu ve dokusunu yansıtacak olan bu projenin hayata geçmesinden mutluluk duyuyoruz. Bu vesileyle sizlere tekrar şükranlarımızı sunarım" dedi.


İnanoğlu da ziyaretten dolayı teşekkür ederek, "Yapımını gerçekleştirdiğimiz Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinde yetişecek gençlerimiz, ülkemize hayırlı birer evlat olurlar. Memleketim Safranbolu'ya böyle bir hizmeti gerçekleştirdiğim için mutluyum. Ziyaretiniz için teşekkür ederim" diye konuştu.


Ziyaret sırasında yapılan toplantıda, Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi binasının projesi üzerinde fikir ve bilgi paylaşımında bulunuldu.


KBÜ Rektörü Polat'ın, Türker İnanoğlu'na hediye takdimi ile ziyaret sona erdi. - KARABÜK

Türker İnanoğlu, Safranbolu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 11:04 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KBÜ Rektörü Polat'tan Türker İnanoğlu'na ziyaret - Son Dakika

Son Dakika

14:55 Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum 14:38 Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi 13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 13:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Her sabah içiyorum" dediği dut pekmezinin satışları patladı 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:19 Cem Yılmaz'dan sevgilisine şiddet uyguladığı söylenen Ozan Güven paylaşımı: Linç kazanı kaynatıyorsunuz 10:36 Koronavirüste bir gizem daha aylar sonra çözüldü! Ölümlerin yüzde 30'una neden olan kan pıhtılaşmasının sebebi bulundu 10:19 Uçurtmayı kurtarırken akıma kapılan Dilara, hemşirelere "Yarın öleceğim uğraşmayın artık" demiş 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:28 Kayserili besiciler 4 bin lira maaşla çalışacak çoban bulamıyor 09:27 Öfkeli kadın, tartıştığı erkeği sokak ortasında evire çevire dövdü 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 23:12 Optimar, son seçim anketi sonuçlarını yayınladı: Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı 22:22 ABD'de gençler ölümle dans ediyor! Korona partisi düzenleyip virüsü ilk kapana para ödülü veriyorlar 21:48 Balkonun korkuluğunun yerinden çıkması sonucu 4. kattan düşen 3 yaşındaki Esila hayatını kaybetti
2 çocuk babası adam, evinin önünde otururken silahlı saldırıda hayatını kaybetti
16:40
Yük treninin çarptığı römork traktörün üstüne düştü: 1 ölü, 2 yaralı
16:39
Son dakika: Meclis Başkanı Mustafa Şentop'tan sosyal medya çıkışı: Somut olarak bir teklif söz konusu değil
16:30
ÖSYM, Mabel Matiz sorusuyla ilgili inceleme başlattı! Sorumlu kişiler soru hazırlama süreçlerinden çıkartılacak
16:20
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
16:05
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
15:47
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
15:36
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
15:32
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
15:32
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 17:22:49. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: KBÜ Rektörü Polat'tan Türker İnanoğlu'na ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]