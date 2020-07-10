KBÜ Rektörü Polat, "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! 2020" ödül törenine katıldı - Son Dakika

KBÜ Rektörü Polat, "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! 2020" ödül törenine katıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, "Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Bu Gençlikte İŞ Var! 2020" ödül törenine online katıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, "Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Bu Gençlikte İŞ Var! 2020" ödül törenine online katıldı.

Törende, 2019 yılında programa en fazla öğrenci göndererek girişimcilik bayrağını kazanan KBÜ, 2020 yılı girişimcilik bayrağını İstanbul Üniversitesine devretti.

Rektör Polat, törende yaptığı konuşmada TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! programını üniversite olarak çok önemsediklerini ve 3 yıldır katılım sağladıklarını söyledi.

Girişimcilik bayrağını daha önce aldıklarını belirten Polat, şunları kaydetti:

"Bizi sevindiren ve gurur veren olay taşradan bir üniversite olarak Ankara, İzmir, İstanbul dışındaki bir ilden bu bayrağı taşıyabilmektir. Aşama aşama gelecek yılla ilgili planlarımız var. Bu bayrağı alırız veya ikinci, üçüncü oluruz o ayrı bir şey. Gelecek yıl bu programa uluslararası öğrencilerimizle birlikte daha fazla öğrenci göndermek istiyoruz. Türkiye'de en fazla uluslararası öğrencisi olan üniversiteler arasındayız. Farklı ülkelerden 9 bin uluslararası öğrencimiz var. Türk öğrencilerimizin yanında uluslararası öğrencileri de bu sisteme dahil etmek istiyoruz."

Törene, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Canan Aykut Bingöl, İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar ve Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Beşkese de katıldı.

Refik Polat, İstanbul, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 13:49 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KBÜ Rektörü Polat, 'TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var! 2020' ödül törenine katıldı - Son Dakika
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