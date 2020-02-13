KBÜ senato toplantısı Düzce Üniversitesinde yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KBÜ senato toplantısı Düzce Üniversitesinde yapıldı - Son Dakika

KBÜ senato toplantısı Düzce Üniversitesinde yapıldı

7 saat önce

Karabük Üniversitesi (KBÜ) senato toplantısı, kurumlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımının arttırılması amacıyla Düzce Üniversitesinde gerçekleştirildi.

KBÜ senato toplantısı Düzce Üniversitesinde yapıldı, System.String[]

Karabük Üniversitesi (KBÜ) senato toplantısı, kurumlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımının arttırılması amacıyla Düzce Üniversitesinde gerçekleştirildi.


Kurumlar arası bilgi ve tecrübe paylaşımı amacıyla daha önce Kastamonu ve Tokat Gaziosman Paşa üniversitelerinde de yapılan senato toplantısının bir diğeri Düzce Üniversitesinde gerçekleştirildi.


Düzce Üniversitesi rektörlüğünde gerçekleştirilen senato toplantısında KBÜ senato üyelerini ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar, senato toplantısının faydalı ve güzel çalışmalara vesile olması temennisinde bulundu. Rektör Prof. Dr. Refik Polat da senato toplantısına yaptıkları ev sahipliğinden dolayı Rektör Demircan ve ekibine teşekkür etti.


Toplantı sonrası Rektör Demircan eşliğinde Düzce Üniversitesi Kampüsünü gezen KBÜ heyeti, Düzce Üniversitesi hakkında bilgi edindi. Bu kapsamda Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezini de ziyaret eden Rektör Polat ve senato üyeleri, burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. - KARABÜK

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Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 12:50 Kaynak: İHA
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