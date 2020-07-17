KBÜ "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020"de - Son Dakika

KBÜ "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020"de

90 farklı ülkeden yaklaşık 9 bin uluslararası öğrencisi bulunan Karabük Üniversitesi (KBÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020" için hazırlıklarını tamamladı.

90 farklı ülkeden yaklaşık 9 bin uluslararası öğrencisi bulunan Karabük Üniversitesi (KBÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından düzenlenen "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020" için hazırlıklarını tamamladı.

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KBÜ'den yapılan açıklamada, Karabük Üniversitesi dünyanın her yerinden uluslararası öğrencilerin ve ailelerinin katılım sağlayacağı "Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020"de yerini aldığı belirtildi.


Dünyanın en iyi ilk bin üniversitesi arasında yer alan ve Ankara, İstanbul dışından bu sıralamaya giren tek üniversite olan Karabük Üniversitesinin 20- 22 Temmuz tarihleri arasında küresel ölçekte ilk kez düzenlenen fuar ile 142 ülkeden gençlerin karşısına çıkacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"YÖK'ün son yıllarda kalitenin artırılmasına yönelik aldığı kararlar ve yaşama geçirdiği bazı uygulamalar ve bu bağlamda üniversitelerimizin ortaya koyduğu performans, Türkiye'yi yükseköğretimde cazibe merkezi haline getirmiştir. YÖK, uluslararasılaşmada yakalanan bu büyük ilerlemenin kesintiye uğramaması için diplomatik temsilciliğimizin bulunduğu 142 ülkede dikkatleri Türk yükseköğretimine çekmeyi, bu ülkelerde yaşayan yükseköğretim çağındaki gençleri sanal ortamda üniversitelerle buluşturmayı, onlara uzaktan öğrenme ve öğretimde dahil yükseköğretim alanında sahip olunan potansiyel ve imkanlar hakkında bilgilendirmeyi hedefliyor. Sanal fuar kapsamında yükseköğretim kurumlarının canlı tanıtım etkinlikleri, sesli görüntülü olarak aday öğrencilerle anında iletişim, tanıtım videoları, resim galerisi ve benzeri materyaller https://virtualfair-yok.gov.tr adresinde yayınlanacak. Karabük Üniversitesi standına https://virtualfair-yok.gov.tr/stand/196 adresinden ulaşılabilecektir." - KARABÜK

Yükseköğretim Kurulu, Karabük, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 17:47 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel KBÜ 'Study in Turkey YÖK Sanal Fuarı 2020'de - Son Dakika
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