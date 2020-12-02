KBÜ, TÜBİTAK'ın raporunda en iyi üniversiteler arasında yer aldı - Son Dakika

Karabük Üniversitesi (KBÜ), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK), "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi" raporunda 9 farklı alanda en iyiler arasında yerini aldı.

TÜBİTAK Bilim Teknoloji ve Yenilik Politikaları Daire Başkanlığı, "Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi 2020" raporunu yayımladı.

Üniversitelerin teknoloji alt alanları bazında araştırma performanslarının karşılaştırmalı olarak değerlendirilebilmesini sağlayan analiz çalışması, bir üniversitenin kendi bünyesinde araştırma faaliyeti yürüttüğü tüm teknoloji alt alanlarından hangilerinde daha yetkin olduğunun analiz edilebilmesine olanak veriyor.

Yetkinlik analizi çalışması, ulusal politikaların, bölgesel planların, kurumsal stratejilerin belirlenmesi gibi çeşitli kritik süreçlerde veriye dayalı karar alma mekanizmalarının desteklenmesine yönelik olarak hazırlanıyor.

2014 yılı ve öncesinde kurulmuş olan 160 yükseköğretim kurumunun değerlendirmeye alındığı çalışmada 131 teknoloji alt alanına yer verildi.

KBÜ en iyiler arasında

KBÜ'den yapılan açıklamada, "Üniversitelerin Alan Bazlı Yetkinlik Analizi 2020" raporuna göre Karabük Üniversitesi'nin, Yetkinlik Haritasında "Makine-İmalat-Enerji Sistemleri ve Yakıt Yanma" alt teknoloji alanlarında hem hacim hem de kalite sıralamasında ilk sırada yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, "KBÜ, Kimya Mühendisliği-Akışkan Dinamiği ve Isı/Kütle Transferi alt teknoloji alanında hacim sıralamasında ODTÜ, İTÜ ve Yıldız Teknik üniversiteleri ile en iyiler arasına girerek üst sıralarda yer aldı. Makine-İmalat-Geleneksel İmalat Teknolojileri alt teknoloji alanında ise KBÜ, hem hacim hem de kalite sıralamasında ODTÜ, Gazi Üniversitesi, İTÜ, Marmara Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi ile ilk 6'da yer buldu." denildi.

Açıklamada ayrıca, KBÜ'nün "Enerji – Biyoenerji", "Enerji – Enerji verimliliği", "Fizik Yüzeyler ve Arayüzler", "İnşaat – Mimarlık", "Sosyal ve Beşeri Bilimler – Kamu Yönetimi" ile "Bilgi ve İletişim Teknolojileri – Büyük Veri" alt teknoloji alanlarında da hacim ve kalitede en iyiler arasında yerini aldığı kaydedildi.